Экс-сотрудник милиции: Буду рассказывать внукам, как этим летом пытался изменить их жизнь 1 6.06.2020, 9:31

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Жители Борисова и Жодино рассказали, почему они подписываются за перемены.

В городах Беларуси тысячи людей подписываются за альтернативных претендентов в президенты.

Издание ex-press.by спросило у жителей Борисова и Жодино, почему они поддерживают перемены в Беларуси.

Мария, 51 год, педагог, Жодино:

— На выборы пойду обязательно. Всегда предпочитала не идти, находила какой-то хороший повод не участвовать. А теперь, когда подрастают мои дети, пойду: пусть они хотя бы живут как люди. Пока в Беларуси эта власть, я хочу, чтобы мои дети уехали. Но я ведь не для того их рожала, чтобы одной остаться. Моя коллега сейчас собирает подписи за нынешнего правителя. Ее за это «отблагодарят». И она старается, предлагает тем, кто подписался, подписать и родственников. А я не сторонник нынешней власти и, естественно не поддерживаю ни экономический, ни другой курс этой власти. Считаю, что нам менять надо президента.

Марина, 34 года, риелтор, Борисов:

— На выборы пойду, если допустят моего кандидата. Хотя бы попытаюсь принять участие в изменении нашей жизни. Никогда не голосовала за действующего, просто игнорировала выборы. Сейчас думаю, что надо менять эту страну. Сколько можно? Не могу представить, что во всем этом будет жить мой сын. Не только экономическая политика меня не устраивает, а все. Поэтому считаю, что одним из законов, которые надо ввести в ближайшее время новому президенту — об обязательном освидетельствовании высших лиц государства на предмет психического здоровья.

Андрей, предприниматель, 30 лет, Жодино:

— Стараюсь беречь свои нервы. Они уже ни к черту с такой жизнью. Ухожу в минус, погибаю. Читаю и смотрю местные госновости, ужасаюсь: где они живут, а где — я? За действующего не голосовал ни разу, но все равно чувство вины, что буквально ничего изменить нельзя. А тут еще болеет коронавирусом родственница. Умер знакомый сантехник из ЖКХ, после нескольких недель в больнице на ИВЛ. Но у нас же «нет проблем», «нет вируса». Вы же его не видите?

Вот и я уже ничего не вижу, нет правды, поэтому ни о какой государственной политике говорить не могу. А уж после того, что творится в последние дни, когда людей хватают, грязно провоцируют, я и вовсе в ужасе. Считаю, что нам не хватает работающих законов. И самое главное — ответственности за свои действия и слова.

Сергей, 50 лет, работник коммерческой фирмы, в прошлом сотрудник милиции, Жодино:

— На выборы пойду, буду рассказывать потом внукам, что пытался изменить их жизнь. Когда-то и сам голосовал за действующего. Сейчас несколько изменились мои приоритеты. Часто думаю, как поведут себя «при переменах» мои коллеги. Знаю тех, для кого ничего не стоит выполнить любой «фас».

Считаю, что надо запретить чиновникам лечиться за границей, запретить их детям учиться в других странах. Пусть пожинают плоды их труда и они сами, и их потомки. Думаю, что надо ввести наказание за вранье чиновников, надо ввести неизменные сроки президентства, ограничить количество резиденций. И главу ЦИК должен назначать народ онлайн-голосованием. Нам просто вообще не хватает того, чтобы законы работали.