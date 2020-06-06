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Российский политолог: Лукашенко уйдет уже в этом году

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  • 6.06.2020, 9:41
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Российский политолог: Лукашенко уйдет уже в этом году
Фото: «Белсат»

Силовики могут перейти на сторону народа.

Российский блогер, предприниматель, историк, политолог Евгений Бычковский уверен, что уже в этом году Лукашенко уйдет. Об этом он заявил на своем Youtube-канале.

Полное видео можно посмотреть тут.

Политолог уверен, что силовики перейдут на сторону народа и выдвигает конкретные предложения для сторонников перемен.

«Беларусь просыпается! Если раньше об этом говорили единицы, то теперь об этом трубят все! Достаточно лишь обратить внимание на ведущие интернет издания и независимые западные СМИ, чтобы в этом убедиться! Не хочу хвастаться, но нынешние события, я спрогнозировал еще полгода назад! Нет, я не Ванга, не Нострадамус и уж тем более не Мессинг, я просто очень хорошо изучил революционные процессы, чтобы делать соответствующие выводы», - говорит Евгений Бычковский.


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