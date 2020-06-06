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Уничтоженный Турцией российский «Панцирь-С1» попал на видео

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  • 6.06.2020, 10:49
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Уничтоженный Турцией российский «Панцирь-С1» попал на видео

Зенитный комплекс стал объектом успешной атаки турецкого беспилотника.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» российского производства на шасси MAN SX45, уничтоженный турецким дроном, попал на видео. Соответствующие кадры распространили войска правительства национального согласия (ПНС) Ливии, передает Telegram-канал «Военный осведомитель».

Предположительно он был уничтожен турецким ударным беспилотным летательным аппаратом Bayraktar TB2 20 мая в Тархуне в Ливии.

В мае украинское консалтинговое агентство Defense Express заявило, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2 устроили «настоящий геноцид» «разрекламированным» ЗРПК «Панцирь-С1». Тогда же турецкое агентство Anadolu сообщило об уничтожении за четыре дня в Ливии девяти ЗРПК российского производства.


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