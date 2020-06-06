Коронавирус бушует в детских садах и школьных лагерях Минска 6.06.2020, 10:54

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Фото: «Наша Ніва»

Болеют дети и воспитатели.

Новые очаги Covid-19 появились в детских садах и школьных лагерях Минска. Болеют дети и воспитатели, сообщает телеграм-канал "Баста!"

"В ясельной группе детского сада №19 города Минска у ребенка подтвержден коронавирус. Об этом написали в родительском чате", - пишет читатель.

"В детском саду №534 продолжают болеть сотрудники, в группе 11 заболела помощник воспитателя. Карантинные мероприятия проводить никто не собирается. Дети как посещали группу, так и дальше продолжают посещать. Куда смотрит санстанция Фрунзенского района? Кто подумает о детях?" - сообщает подписчик.

"В оздоровительном лагере в школе №19 в Минске в начале недели ребенок с коронавирусом весь день провёл с детьми и соответственно воспитателями. Родители ничего не сказали, а теперь молчит и школа", - пишет читатель.

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