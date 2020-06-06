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Ученые обнаружили на дне океана необычного осьминога «с ушами»

  • 6.06.2020, 11:13
Ученые обнаружили на дне океана необычного осьминога «с ушами»
Иллюстрационное фото

Животное было найдено на рекордной глубине.

Морское дно по-прежнему остается малоизученным и преподносит сюрпризы для ученых: осьминог впервые был зафиксирован на глубине 6 957 метров, что ранее считалось невозможным. Прошлый рекорд 1971 года составляет 5 800 метров. Открытие ученых переворачивает представление об этих беспозвоночных, поскольку значительно расширяет ареал их обитания. Несмотря на то, что ученые давно считали данный вид глубоководным — эту отметку можно назвать рекордной. Животные данного вида довольно редко встречаются, а срок их жизни не превышает 5 лет, пишет computerra.ru.

Обнаруженный осьминог практически не реагировал на свет, а также прохладно отнесся к приманке исследователей. Животное в длину насчитывало всего 35 сантиметров, но зато умело менять цвет как хамелеон. Необычные уши на голове, на самом деле, являются подобием плавников, которые всегда активны.

У осьминога отсутствует чернильный мешок, что вполне логично с точки зрения эволюции, поскольку на такой глубине лишать противника видимости почти бесполезно.

Новые фотографии беспозвоночного животного доказывают, что осьминогам доступно 99% дна мирового океана.


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