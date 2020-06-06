Коронавирус поразил ЗАО «Милавица» в Минске 6.06.2020, 11:25

Фото: belta

На предприятии - 120 работников с подтвержденным диагнозом, десятки ждут результатов теста.

Вспышка коронавируса на ЗАО "Милавица" в Минске. Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут об обнаружении заражения у 120 работников.

На фабрике "Милавица" 120 работников с подтвержденной "короной", - сообщает один из сотрудников. - Около 20 с лишним ждут результаты.

С 8 июня "Милавица" уходит на карантин. Всех, кто живет в общежитии, тоже высылают на карантин по домам. У кого не подтвердили коронавирус, отпускают в отпуска на самоизоляцию по домам".

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