закрыть
6 июня 2020, суббота, 11:32
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Коронавирус поразил ЗАО «Милавица» в Минске

  • 6.06.2020, 11:25
Коронавирус поразил ЗАО «Милавица» в Минске
Фото: belta

На предприятии - 120 работников с подтвержденным диагнозом, десятки ждут результатов теста.

Вспышка коронавируса на ЗАО "Милавица" в Минске. Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут об обнаружении заражения у 120 работников.

На фабрике "Милавица" 120 работников с подтвержденной "короной", - сообщает один из сотрудников. - Около 20 с лишним ждут результаты.

С 8 июня "Милавица" уходит на карантин. Всех, кто живет в общежитии, тоже высылают на карантин по домам. У кого не подтвердили коронавирус, отпускают в отпуска на самоизоляцию по домам".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.


популярное за неделю

Мнение

Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
Прозвище «Саша три процента» приклеилось к Лукашенко намертво
Прозвище «Саша три процента» приклеилось к Лукашенко намертво Наталья Радина