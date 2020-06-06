Коронавирус поразил ЗАО «Милавица» в Минске
- 6.06.2020, 11:25
На предприятии - 120 работников с подтвержденным диагнозом, десятки ждут результатов теста.
Вспышка коронавируса на ЗАО "Милавица" в Минске. Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут об обнаружении заражения у 120 работников.
На фабрике "Милавица" 120 работников с подтвержденной "короной", - сообщает один из сотрудников. - Около 20 с лишним ждут результаты.
С 8 июня "Милавица" уходит на карантин. Всех, кто живет в общежитии, тоже высылают на карантин по домам. У кого не подтвердили коронавирус, отпускают в отпуска на самоизоляцию по домам".
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.