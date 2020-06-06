«Мы верим, что в силах изменить судьбу страны» 2 6.06.2020, 12:09

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Что говорят жители Бобруйска на легальных пикетах за перемены.

В конце июня будет три года со дня открытия в Бобруйске Молодежного парка. На несколько часов 4 июня парк стал местом сбора подписей за выдвижение кандидатов в президенты Беларуси. Инициативные группы Светланы Тихановской, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико общались с избирателями, выслушивали их мнения и предложения, пишет «Коммерческий курьер».

В парковой беседке акустические колонки играли современные версии «Марша энтузиастов».

– Там детский праздник сейчас идет, – пояснили корреспондентам «Коммерческого» горожане, показывая рукой на площадку, примыкающую к тыльной стороне Дворца искусств.

Инициативная группа Тихановской прямо за входной ротондой развернула сразу две палатки. Здесь молодежь, зрелые люди, пенсионеры. На лицах девяти из десяти присутствующих – маски. Оно и понятно – народ волнуется за свое здоровье. Тем, кто ненадолго забывает о мерах предосторожности, представители инициативной группы напоминают о необходимости держать дистанцию.

Денис Кучма уже оставил свою подпись за двух претендентов, но не торопится уходить. Его электричка еще нескоро.

– Приехал специально в Бобруйск, чтобы высказать свою позицию. Живу в деревне, пытаюсь зарабатывать через интернет. Другой работы на селе нет.

До того как стать фрилансером, Денис преподавал географию в школе. Говорит, еле-еле вытерпел обязательные после распределения два года. Уволился. Многие его знакомые уехали за границу. Сам парень пока не торопится.

– Хотим здесь построить нормальную страну. Чтобы к нам люди ехали.

Сбор подписей идет не только в палатке. Пенсионерка Ванда Архипенко держит подписную папку сидя на скамейке. Скучать женщине не приходится. С начала подписной кампании Ванда Мечиславовна успела собрать 800 подписей за Валерия Цепкало. С утверждением об аполитичности белорусов своей возрастной категории она не согласна:

– Может, тех, кто смотрит только телевизор, и устраивает происходящее в стране... Хотя и я хотела бы жить именно в той Беларуси, которую показывают по ТВ, но в реальности все иначе. Поэтому считаю, что стране нужны перемены. Один из моих сыновей – Александр – работает в России, сейчас ждет, когда откроют границу. Работа здесь даже не рассматривается. Младший Андрей работает в Минске, почти вся зарплата уходит на оплату жилья. Но главное даже не это. Хочется, чтобы власть нас уважала. Мы – народ, а не народец, не жрем, а едим.

Над Молодежным парком нависла большая туча, но людей она не разогнала.

В очереди остались и пенсионеры Сергей Александрович и Татьяна Владимировна Германовы.

– Переживаем за судьбу страны, – сказал глава семейства. – Мы верим, что в силах ее изменить.

Их молодой сосед по очереди также твердо уверен, что голоса избирателей повлияют на судьбу страны:

– Меня зовут Василий Кулагин, мне 22 года. Учусь в Гомельском университете имени Скорины по специальности «лесное хозяйство». Пока не планирую уезжать из Беларуси, как это делают многие мои сверстники. Не хочется терять себя в Европе, хочется найти себя на родине. Надеюсь, пригожусь стране. Именно поэтому я здесь.