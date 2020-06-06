Ученые раскрыли главную тайну Йеллоустонского супервулкана 6.06.2020, 12:17

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Выводы сделаны после анализа истории суперизвержений кальдеры.

Ученые из USGS обратили внимание, что горячая точка, отвечающая за подпитку гейзеров, грязевых источников и фумаролов в Нацпарке Йеллоустон, постепенными темпами исчезает. Выводы сделаны после анализа истории суперизвержений кальдеры, чья частота заметно снизилась, сообщает Geology (перевод - lenta.ua).

Авторы работы провели анализ древних вулканических отложений, рассмотрев в том числе их химсостав. Также в учет принимались намагниченность и уровни радиоизотопов, что позволило соотнести образцы с теми или иными извержениями. В итоге установлено, что отдельные отложения, образованные, как считалось, на фоне относительно незначительных извержений, в действительности представляли собой вулканический материал от двух неустановленных суперизвержений, имевших место порядка 9 и 8,7 млн лет назад. Последнее из них известно под названием Grey's Landing, его по-прежнему считают наиболее масштабным событием в истории Йеллоустона.

В период миоцена средняя частота повторов таких событий достигала раза в 500 тысяч лет. Сейчас же способность горячей точки брать на себя генерирование суперизвержений сократилась практически втрое. Частота теперь равна разу в 1,5 млн лет. Из этого выходит, что очередного извержения Йеллоустонской кальдеры можно ожидать через 900 тысяч лет.