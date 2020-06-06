«Саша три процента», Бабарико, Тихановские 6.06.2020, 12:48

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Что ищут белорусы в интернете.

Популярные запросы в поисковых системах - один из срезов\показателей, что волнует жителей страны в конкретный период истории. По просьбе marketing.by система Яндекс предоставила рейтинги всплесков интереса белорусов, куда попадают запросы, которые в последний месяц стали задавать гораздо чаще, чем в предыдущий.

Важно отметить, что чем больше общая масса запросов на ту или иную тему по сравнению с уровнем прошлого месяца, тем выше мощность всплеска. Из-за этого преимущество получают запросы, связанные с новыми событиями. Поэтому баллы, в которых измеряется мощность всплеска, нельзя использовать для сравнения интереса к событиям, произошедшим в разное время.

Согласно отчетам, в апреле внимание белорусских пользователей притягивала жизненно важная статистика заболеваемости коронавирусом и связанная с ней проблема дистанционного обучения детей и удаленного рабочего общения в условиях самоизоляции. Также беларусы отметились поиском по ключевому христианскому празднику - Пасхе.

В мае интересы аудитории переключились. Это не значит, что коронавирус совсем ушел из повестки дня, но всплески поисковых запросов оказались посвящены, прежде всего, предстоящим президентским выборам. Причем по мощности всплеска можно сделать вывод о том, какой из кандидатов интересует пользователей больше всего. Это Виктор Бабарико.

За сутки с 3 по 4 июня в тренды выбился интернет-мем «саша 3 процента». Напомним, что ранее несколько интернет-СМИ предложили читателям поучаствовать в опросе о том, кого бы они выбрали президентом Беларуси. В опросе «Нашей Нивы» Александр Лукашенко набрал 3%, которые теперь стали мемом.