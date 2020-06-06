Где сегодня можно подписаться за Тихановских: актуальная карта

Где сегодня можно подписаться за Тихановских: актуальная карта1
- 6.06.2020, 12:59
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Легальные пикеты проходят во многих городах Беларуси.
В городах Беларуси проходят легальные пикеты в поддержку Светланы и Сергея Тихановских.
Появилась актуальная карта пикетов, где можно поставить подпись за Светлану и Сергея Тихановских на сегодня, 6 июня:
Карту также можно посмотреть по ссылке.
Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.
Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.