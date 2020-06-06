В Лунинце к пикету Светланы Тихановской выстроилась огромная очередь 3 6.06.2020, 13:20

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Жители города подписываются за перемены.

В городе Лунинце Брестской области проходит легальный пикет в поддержку Светланы Тихановской. Жители города образовали длинную очередь, чтобы подписаться за перемены.

«В Лунинце сейчас. Очередь 50 метров и только растет», - сообщает «Народный репортер».

Появилась актуальная карта пикетов, где можно поставить подпись за Светлану и Сергея Тихановских на сегодня, 6 июня.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.

Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.