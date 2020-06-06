Видеохит: Стая тунца гонится за большой белой акулой 2 6.06.2020, 13:27

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Добыча и хищника поменялись местами.

Необычное видео было выложено на YouTube-канале Dronesy пользователем Эриком Джонсом, сообщает vokrugsveta.ua.

Автор запечатлел с дрона, как стая тунца плывет за большой белой акулой у побережья Мексики. При этом рыбы из семейства скумбриевых явно пытаются догнать хищницу, тогда как она не обращает на преследователей внимания.

«Было довольно интересно наблюдать за добычей, преследующей хищника. Тунец следовал позади, пока большая белая акула просто блуждала в воде. Иногда тунцы терлись о хвостовой плавник акулы и возвращались в косяк. Смотреть на это было удивительно», — рассказал Эрик Джонс.

Объяснение происходящему дал доктор Крис Лоу, профессор и директор Калифорнийского государственного университета в Лонг-Бич. «Я слышал о японской лакедре, рыбах-лоцманах и прилипалах, которые трутся о больших белых акул в районе острова Гуадалупе. Думаю, если у вас есть эктопаразиты, которые вызывают зуд, нет ничего лучше, чем потереться о наждачную акулью шкуру», — пояснил он.

Ученый отметил, что у него есть пара знакомых дайверов-экстремалов, которые наблюдали аналогичную картину, но не успели запечатлеть ее на камеру.