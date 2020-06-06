Виктор Бабарико заявил, что собрал 100 тысяч подписей 11 6.06.2020, 13:30

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Фото: tut.by

Экс-банкир собирал подписи в том числе и через соцсети.

Инициативная группа Виктора Бабарико собрала 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения его кандидатом в президенты. Об этом претендент в президенты рассказал на встрече в Бресте, сообщает tut.by.

В инициативной группе Виктора Бабарико 8094 человека. Самому младшему члену инициативной группы экс-банкира 18 лет, самому старшему — 86. Больше всего людей в возрасте от 36−45 — их 33,6%.

Стоит отметить, что группу Бабарико собирал через соцсети — нужно было лишь заполнить форму с указанием своих паспортных данных.