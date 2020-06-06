В Мали ликвидирован главарь «Аль-Каиды» в Северной Африке 6.06.2020, 13:08

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Фото: AFP

Операцию провели французские военные.

Лидер террористической группировки "Аль-Каида в исламском Магрибе" (AQMI) Абдельмалек Друкдаль и "несколько его ближайших соратников" убиты 3 июня в ходе боевой операции французских военных при поддержке их международных партнеров на севере Мали. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил в Twitter министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, сообщает dw.com.

Ce combat essentiel pour la paix et la stabilité dans la région vient de connaître un succès majeur. — Florence Parly (@florence_parly) June 5, 2020

Операция проходила в 80 километрах к востоку от населенного пункта Тесалит, близ границы с Алжиром. Она проводилась с помощью наступательной группировки в составе нескольких вертолетов и сухопутных войск, поддерживаемых авиацией.

Убиты пять боевиков

Как уточняет французская международная общественная радиостанция RFI, всего убиты пять террористов, включая одного из главарей, ответственного за пропагандистскую работу в AQMI.

Франция с августа 2014 года проводит начала военную операцию "Бархан" с целью борьбы с исламистскими группировками в Мали, Буркина-Фасо, Мавритании, Нигере и Чаде.