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Новые очаги коронавируса в Гомельской области: умерла работница ОАО «СветлогорскХимволокно»

  • 6.06.2020, 14:14
  • 1,676
Новые очаги коронавируса в Гомельской области: умерла работница ОАО «СветлогорскХимволокно»

Инфекция «накрыла» Светлогорский район.

Появилась информация о новых очагах коронавируса в Светлогорском районе Гомельской области. Умерла работница ОАО "СветлогорскХимволокно", пишет телеграм-канал "Баста!"

"Очень мало новостей про Светлогорск. А ведь и здесь болеют люди. Есть заболевшие на предприятии "Химволокно", на ТЭЦ, среди коммунальников, продавцов. Как минимум, двое человек умерло, одна из них работала на ОАО "Химволокно", - сообщает подписчик канала.

"Случаи заболевания коронавирусом есть в поселке Сосновый Бор Светлогорского района Гомельской области. Как минимум, четыре человека с пневмонией и подтвержденным заболеванием коронавирусом находятся на лечении в Светлогорской ЦРБ", - пишет читатель канала.

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