«Старик, уходи!»: в Казахстане вспыхнули массовые протесты 5 6.06.2020, 14:25

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Люди вышли на улицы в Нур-Султане, Алматы, Караганде и других городах.

В казахстанских городах Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте свыше сотни людей вышли на протесты, сообщает currenttime.tv.

Среди требований протестующих:

кредитная амнистия,

национализация земель и объектов, переданных в частные руки, запрет на продажу земель иностранцам,

освобождение политических заключенных,

сторонники Мухтара Аблязова выступают также за отмену признания "экстремистскими" движения "Демократический выбор Казахстана" и движения "Көше партиясы", которое в апреле объявило о намерении добиваться официальной регистрации.

Фото: RFE/RL

Казахская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию:

Кто проводит протесты

Протесты проходят по призыву:

лидера оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. В 2009 году он бежал в Европу. В 2018 году суд признал ДВК "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в стране. После этого против нескольких десятков человек были заведены уголовные дела об участии в запрещенной организации. ДВК и Аблязов неоднократно призывали казахстанцев выходить на акции протеста;

и группы по созданию Демократической партии во главе с журналистом и активистом Жанболатом Мамаем.

Алматы

Фото: Reuters

В парке Ганди полиция задержала около десятка сторонников движения "Көше партиясы". В руках одного из задержанных был плакат #BlackLivesMatter ("Жизни чернокожих имеют значение") #Kazakhstan с отсылкой к движению против полицейского насилия.

Площадь перед Дворцом Республики в Алматы оцепили – чиновники и полицейские заявили, что "проводится дезинфекция".

На пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы десятки протестующих скандировали: "Старик, уходи!", "Назарбаев, уходи!", "Парламентская республика!". Некоторые держали в руках листы с надписями, призывающими не допустить экстрадиции из Украины Жанары Ахмет, блогера и соратницы Мухтара Аблязова.

Сторонники активиста Жанболата Мамая вышли на протесты с плакатами "Мы богаты нефтью и газом, так почему же народ нищий?" и "Нет продаже и передаче земли иностранцам". Они также призвали освободить Макса Бокаева, атырауского активиста, которого арестовали в 2016 году и приговорили к пяти годам тюрьмы после массового митинга против правительственной земельной реформы.

Представитель акима Алматы заявил, что акция не согласована. Сегодня вступил в силу новый закон о порядке проведения митингов. Правозащитники критикуют закон как не соответствующий международным стандартам, акцентируя внимание на том, что у властей по-прежнему остается много инструментов для запрета мирных собраний.

Нур-Султан

Фото: Reuters

В столице Казахстана задержаны около десяти человек. Подступы к площади Независимости полицейские перекрыли, также объяснив это "дезинфекционными работами".

Караганда

В Караганде задержали активиста инициативной группы за регистрацию Демократической партии Казахстана Бакытжана Жансеитова.

Шымкент

В городе республиканского значения на юге Казахстана полиция оцепила площадь Ордабасы, задержав около 15 человек на прилегающей территории. Они не озвучивали каких-либо призывов. Среди задержанных – профсоюзный активист Ерлан Балтабай.

Семей

Фото: RFE/RL

В Семее, городе в Восточном Казахстане, полиция задержала около 20 человек. Члена инициативной группы по созданию "Демократической партии Казахстана" Талгата Нысанбая с плакатом задержали еще до того, как он успел озвучить требования.

Актобе

В административном центре Актюбинской области полиция задержала свыше десятка людей, которые подошли к центральной площади города.

Накануне протестов президент Казахстана провел совещание с силовиками, во время которого "указал на высокую ответственность органов безопасности за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране".

Санитарные врачи Алматы и Нур-Султана выступили с предостережениями от участия в массовых собраниях, объяснив это "повышением рисков заражения". Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на режим карантина.

Фото: RFE/RL

Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация Human Rights Watch заявила, что принимаемые правительством меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных.

Протесты в Казахстане участились после отставки с поста президента в прошлом году Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет и по-прежнему обладающего широкими полномочиями и рычагами влияния на государственный аппарат.

Пост главы государства занял ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, провозгласивший курс на "политические реформы", пересмотр законодательства о мирных собраниях, партиях, выборах. Критики считают, что объявленные администрацией Токаева изменения носят косметический характер и не меняют суть авторитарной системы.