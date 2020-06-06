закрыть
6 июня 2020, суббота, 15:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Старик, уходи!»: в Казахстане вспыхнули массовые протесты

5
  • 6.06.2020, 14:25
  • 4,436
«Старик, уходи!»: в Казахстане вспыхнули массовые протесты

Люди вышли на улицы в Нур-Султане, Алматы, Караганде и других городах.

В казахстанских городах Нур-Султане, Алматы, Караганде и Шымкенте свыше сотни людей вышли на протесты, сообщает currenttime.tv.

Среди требований протестующих:

кредитная амнистия,

национализация земель и объектов, переданных в частные руки, запрет на продажу земель иностранцам,

освобождение политических заключенных,

сторонники Мухтара Аблязова выступают также за отмену признания "экстремистскими" движения "Демократический выбор Казахстана" и движения "Көше партиясы", которое в апреле объявило о намерении добиваться официальной регистрации.

Фото: RFE/RL

Казахская служба Радио Свобода ведет прямую трансляцию:

Кто проводит протесты

Протесты проходят по призыву:

лидера оппозиционного движения "Демократический выбор Казахстана" Мухтара Аблязова. В 2009 году он бежал в Европу. В 2018 году суд признал ДВК "экстремистской организацией" и запретил ее деятельность в стране. После этого против нескольких десятков человек были заведены уголовные дела об участии в запрещенной организации. ДВК и Аблязов неоднократно призывали казахстанцев выходить на акции протеста;

и группы по созданию Демократической партии во главе с журналистом и активистом Жанболатом Мамаем.

Алматы

Фото: Reuters

В парке Ганди полиция задержала около десятка сторонников движения "Көше партиясы". В руках одного из задержанных был плакат #BlackLivesMatter ("Жизни чернокожих имеют значение") #Kazakhstan с отсылкой к движению против полицейского насилия.

Площадь перед Дворцом Республики в Алматы оцепили – чиновники и полицейские заявили, что "проводится дезинфекция".

На пересечении проспекта Абая и улицы Курмангазы десятки протестующих скандировали: "Старик, уходи!", "Назарбаев, уходи!", "Парламентская республика!". Некоторые держали в руках листы с надписями, призывающими не допустить экстрадиции из Украины Жанары Ахмет, блогера и соратницы Мухтара Аблязова.

Сторонники активиста Жанболата Мамая вышли на протесты с плакатами "Мы богаты нефтью и газом, так почему же народ нищий?" и "Нет продаже и передаче земли иностранцам". Они также призвали освободить Макса Бокаева, атырауского активиста, которого арестовали в 2016 году и приговорили к пяти годам тюрьмы после массового митинга против правительственной земельной реформы.

Представитель акима Алматы заявил, что акция не согласована. Сегодня вступил в силу новый закон о порядке проведения митингов. Правозащитники критикуют закон как не соответствующий международным стандартам, акцентируя внимание на том, что у властей по-прежнему остается много инструментов для запрета мирных собраний.

Нур-Султан

Фото: Reuters

В столице Казахстана задержаны около десяти человек. Подступы к площади Независимости полицейские перекрыли, также объяснив это "дезинфекционными работами".

Караганда

В Караганде задержали активиста инициативной группы за регистрацию Демократической партии Казахстана Бакытжана Жансеитова.

Шымкент

В городе республиканского значения на юге Казахстана полиция оцепила площадь Ордабасы, задержав около 15 человек на прилегающей территории. Они не озвучивали каких-либо призывов. Среди задержанных – профсоюзный активист Ерлан Балтабай.

Семей

Фото: RFE/RL

В Семее, городе в Восточном Казахстане, полиция задержала около 20 человек. Члена инициативной группы по созданию "Демократической партии Казахстана" Талгата Нысанбая с плакатом задержали еще до того, как он успел озвучить требования.

Актобе

В административном центре Актюбинской области полиция задержала свыше десятка людей, которые подошли к центральной площади города.

Накануне протестов президент Казахстана провел совещание с силовиками, во время которого "указал на высокую ответственность органов безопасности за укрепление законности, сохранение стабильности и правопорядка в стране".

Санитарные врачи Алматы и Нур-Султана выступили с предостережениями от участия в массовых собраниях, объяснив это "повышением рисков заражения". Генеральная прокуратура в своем предупреждении также ссылалась на режим карантина.

Фото: RFE/RL

Международные правозащитные организации ранее неоднократно выражали обеспокоенность тем, что казахстанские власти, воспользовавшись карантином, ограничивают права и свободы и усиливают давление на активистов. Организация Human Rights Watch заявила, что принимаемые правительством меры реагирования на пандемию коронавируса выходят за рамки целесообразных.

Протесты в Казахстане участились после отставки с поста президента в прошлом году Нурсултана Назарбаева, правившего страной почти 30 лет и по-прежнему обладающего широкими полномочиями и рычагами влияния на государственный аппарат.

Пост главы государства занял ставленник Назарбаева Касым-Жомарт Токаев, провозгласивший курс на "политические реформы", пересмотр законодательства о мирных собраниях, партиях, выборах. Критики считают, что объявленные администрацией Токаева изменения носят косметический характер и не меняют суть авторитарной системы.


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси