«Все делается специально, чтобы как можно больше заразить людей!» 2 6.06.2020, 14:37

2,427

Крик души жителя Славгорода Могилевской области.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о вспышках коронавируса в Славгороде Могилевской области.

"Могилевская область, город Славгород, - пишет житель райцентра. - Районным властям наплевать, создается такое впечатление, что все делается специально чтобы как можно больше заразить людей. Вчера приезжала комиссия из Минздрава по жалобе медиков, которым перестали выплачивать надбавки за работу с "ковидными" пациентами.

В "Евроопте" есть зараженные работники, которые должны находиться дома на карантине. Вместо этого они, как ни в чем не бывало, ходят на работу, а в этот магазин ходит очень много людей.

Магазин "Уют" продавцы без масок, магазин маленький, много людей, никто не соблюдает дистанцию.

Проще говоря, у нас в районе все пущено на самотек".

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.