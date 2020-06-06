«Все делается специально, чтобы как можно больше заразить людей!»2
- 6.06.2020, 14:37
- 2,427
Крик души жителя Славгорода Могилевской области.
Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о вспышках коронавируса в Славгороде Могилевской области.
"Могилевская область, город Славгород, - пишет житель райцентра. - Районным властям наплевать, создается такое впечатление, что все делается специально чтобы как можно больше заразить людей. Вчера приезжала комиссия из Минздрава по жалобе медиков, которым перестали выплачивать надбавки за работу с "ковидными" пациентами.
В "Евроопте" есть зараженные работники, которые должны находиться дома на карантине. Вместо этого они, как ни в чем не бывало, ходят на работу, а в этот магазин ходит очень много людей.
Магазин "Уют" продавцы без масок, магазин маленький, много людей, никто не соблюдает дистанцию.
Проще говоря, у нас в районе все пущено на самотек".
Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.