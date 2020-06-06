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«Все делается специально, чтобы как можно больше заразить людей!»

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  • 6.06.2020, 14:37
  • 2,427
«Все делается специально, чтобы как можно больше заразить людей!»

Крик души жителя Славгорода Могилевской области.

Читатели телеграм-канала "Баста!" пишут о вспышках коронавируса в Славгороде Могилевской области.

"Могилевская область, город Славгород, - пишет житель райцентра. - Районным властям наплевать, создается такое впечатление, что все делается специально чтобы как можно больше заразить людей. Вчера приезжала комиссия из Минздрава по жалобе медиков, которым перестали выплачивать надбавки за работу с "ковидными" пациентами.

В "Евроопте" есть зараженные работники, которые должны находиться дома на карантине. Вместо этого они, как ни в чем не бывало, ходят на работу, а в этот магазин ходит очень много людей.

Магазин "Уют" продавцы без масок, магазин маленький, много людей, никто не соблюдает дистанцию.

Проще говоря, у нас в районе все пущено на самотек".

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