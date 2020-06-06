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«Стоп таракан!»: в Пружанах - ажиотаж на пикетах за Тихановских

  • 6.06.2020, 14:54
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«Стоп таракан!»: в Пружанах - ажиотаж на пикетах за Тихановских

Количество пришедших на легальные пикеты в маленьком городе превзошло ожидания, сборщики подписей не справляются.

Сегодня проходит пикет по сбору подписей за Светлану Тихановскую в маленьком городке Пружаны с населением 18 000 человек. Несмотря на то, что работает сразу 2 сборщика подписей, очередь стабильно сохраняется, люди подходят и подходят, сообщает телеграм-канал «Народный репортер».

Появилась актуальная карта пикетов, где сегодня можно поставить подпись за Светлану и Сергея Тихановских.

Карту можно посмотреть по ссылке.

Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.

Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.


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