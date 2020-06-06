Валерий Карбалевич: Методы Лукашенко сработают против него самого 6.06.2020, 14:59

1,630

Валерий Карбалевич

Давно мы не видели такого расстроенного и неуверенного диктатора.

Чем больше негативной информации сам Лукашенко и его подчиненные вбрасывают против альтернативных кандидатов, тем больше может вырасти популярность соперников действующего правителя, пишет в статье на «Радыё Свабода» политолог Валерий Карбалевич.

Во время избирательных кампаний обычно Лукашенко не ввязывался в полемику со своими соперниками. За Лукашенко усердствовали государственные медиа.

Единственным заметным исключением были выборы 2006 года, когда Александр Козулин своими личными выпадами против белорусского правителя вынудил того к соответствующему ответу.

И то, что сейчас Лукашенко еще в самом начале избирательной кампании стал активно полемизировать сразу с тремя своими оппонентами, очень необычно и особенно. Хотя, казалось бы, не его это дело — обнародовать компромат на противников, причем довольно мелочный. Для этой задачи есть государственные медиа, штатные пропагандисты.

А тут нам показывают сюжет, как Лукашенко собирает все правительство, чтобы в эмоциональной форме призвать чиновников не верить в огромные очереди людей, которые подписываются за альтернативных кандидатов, мол, это спектакль. Давно мы не видели такого расстроенного и неуверенного Лукашенко.

Что касается «компромата» относительно Сергея Тихоновского, обысков и прочего. В информационной войне есть свои правила. Эффективность компромата сильно зависит от доверия к источнику информации, популярности личности, которую стремятся опозорить, и других факторов. Бывают ситуации, когда политик превращается в народного кумира, и любая негативная информация отскакивает от него, как горох от стены. Даже наоборот, получается обратный эффект: чем больше компромата, тем большую популярность набирает политик. В социологии это называется «эффектом отрицательной адаптации».

У меня есть ощущение, что подобную ситуацию мы имеем сегодня. Чем больше негативной информации сам Лукашенко и власти вбрасывают против альтернативных кандидатов, тем больше может вырасти их популярность. Прежде всего потому, что доверие к правящему режиму очень низкое. И, значит, низок он и к той информации, которую этот режим предоставляет.

К тому же власти действуют довольно грубо, неуклюже. В качестве примера можно упомянуть сюжет с задержанием Тихоновского в Гродно. В официальную версию того эпизода мало кто поверил.

В сообщении МВД о находках в доме Тихоновского меня особенно поразило, что во время обыска нашли и радиостанции. Для полной картины не хватило найти в подземельях радистку Кэт, которая передавала в Москву шпионскую информацию.

Во времена, когда происходили те истории образца 1994 года, у властей была монополия на СМИ. Сейчас ее нет. Мы живем в информационную эпоху. Повестку дня формируют социальные сети. Кажется, это плохо понимает команда Лукашенко. Она работает по старинке.