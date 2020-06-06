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Ученые выяснили, о чем говорит манера вождения автомобиля

  • 6.06.2020, 15:05
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Ученые выяснили, о чем говорит манера вождения автомобиля

Психологи пришли к интересным выводам.

В сегодняшних реалиях езда за рулем для многих является просто частью повседневной жизни. Автомобиль является средством передвижения и используется для поездок по самым разным поводам. Но у каждого человека своя манера вождения. Поэтому на дороге всегда можно встретить как излишне быстрых и нетерпеливых водителей, так и наоборот, передвигающихся с максимальной осторожностью, пишет lenta.ua.

Сама же манера езды зависит от целого ряда факторов, среди которых можно назвать воспитание, отношение к собственности, статус и эмоции. По мнению психологов, изучив манеру вождения, можно определить темперамент водителя.

Так, холерикам свойственна быстрота действий, раздражительность, он не может ждать и терпеть, поэтому будет искать разные варианты как проехать, встретив какое-либо временное препятствие.

Сангвиник также достаточно подвижен и эмоционален, но при этом умеет сдерживаться и приспосабливаться к условиям. Ему свойственно нарушать скоростной режим, но совсем не обязательно, в отличие от холерика, всегда быть первым на светофоре.

Меланхолики старательно придерживаются всех правил дорожного движения и обладают самой медленной реакцией. Именно их манера езды зачастую раздражает других участников движения. Они не являются большими любителями езды и обычно садятся за руль в случае острой необходимости.

Флегматикам свойственна равномерная взвешенная езда, их сложно вывести из себя. Идеальными условиями для них являются дальние рейсы и ночная езда.

В зависимости от своего темперамента водители реагируют и на возникающие на дороге стрессовые ситуации. Эта реакция будет абсолютно аналогична той, которую они проявляют и обычной жизни, когда находятся не за рулем.


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