В «гнезде Чижа» разгорелся скандал между «Трайплом» и бывшим топ-менеджером компании 6.06.2020, 15:12

Фото: tut.by

Экс-олигарх сводит счеты?

В элитном поселке Логожеск, построенном компанией «Трайпл» Юрия Чижа, разразился скандал: в доме Инны Чукисовой 1 июня отключили водоснабжение, а следом собирались и канализацию.

Семья уверена: таким образом Юрий Александрович сводит личные счеты с бывшим супругом Инны Николаем Чукисовым: в прошлом он был топ-менеджером одной из компаний группы «Трайпла». Недавно «Трайпл» судился с этой семьей, доказывая якобы ничтожность сделки купли-продажи дома в Логожеске между супругами, однако проиграл во всех инстанциях. «Земля и центральные коммуникации до сих пор находятся на балансе „Трайпла“, хотя их еще в 2016 году должны были передать в собственность эксплуатирующим организациям, — говорит Николай Чукисов. — И теперь компания, пользуясь этим, творит что хочет».

У Инны Чукисовой нет долгов перед товариществом собственников, и по поводу законности отключения водоснабжения в ее доме еще предстоит разбирательство в суде Логойского района. Что на самом деле произошло в элитном поселке, какую коммуналку (спойлер: никакую!) они платят и как вообще там все устроено изнутри — в материале tut.by.

История дома Чукисовых

Дом Инны Чукисовой расположен на одной улице с домами семьи Юрия Чижа. Их тут три. Было время, когда Николай Чукисов и Юрий Чиж не только работали вместе и были партнерами, но и дружили. Сейчас, увидевшись на улице, расходятся как чужие.

Фото: tut.by

Дом-шале Николай приобрел у «Трайпла» в 2013 году. Цена без отделки по договору составляла 350 тысяч долларов (ее снизили в декабре 2016 года и еще раз в августе 2017 года путем заключения мирового соглашения в суде Центрального района Минска). Рассчитаться покупатель должен был до 30 августа 2016 года. Долг не был полностью погашен, его сумму компания оценила в 135,3 тысячи долларов.

В 2015 году Чукисов продал дом бывшей супруге Инне за 1 млрд неденоминированных рублей (около 58 тысяч долларов). Истец («Трайпл») утверждал, что сделка была ничтожной, а Чукисов таким образом пытался защитить имущество от претензий кредиторов. Чукисовы же предоставили суду письмо, подписанное уполномоченным должностным лицом «Трайпла» Владимиром Ботвинко от сентября 2015 года — разрешение на отчуждение дома любому лицу и на любых условиях. То есть выходило, что компания была в курсе продажи дома и никаких препятствий в совершении сделки не чинила.

Дело Чукисовы выиграли. А вот долг перед «Трайплом» за дом в размере 135 тысяч у Николая Чукисова остался. Из этой суммы он за два года смог выплатить 40 тысяч долларов. И, в принципе, дальше мог рассчитывать на взаимозачет с Юрием Чижом.

— У собственника «Трайпла» более значительный долг передо мной, — говорил Николай Чукисов в феврале 2020 года, когда шло рассмотрение дела по ничтожности сделки купли-продажи дома. — Чиж мне должен 140 тысяч долларов. (Речь идет о проигранном Юрием Чижом суде с Владимиром Япринцевым о неосновательном обогащении. Япринцев уступил Чукисову право требования отсуженных денег.) И я по-прежнему, несмотря на этот долг, продолжаю исполнять свои обязательства и возвращаю долг «Трайплу».

Оказывается, вода в Логожеске была бесплатной. Как так?

Фото: tut.by

— Логожеск — это страна в стране, — говорит Николай Чукисов, сидя на скамейке у дома Инны. И добавляет, что, несмотря на развод, поддерживает с семьей хорошие отношения. — Он позиционировался как элитный поселок закрытого типа, с центральными коммуникациями. Когда заселились, у нас ни у кого не было договоров на воду, на свет. Пользовались водой сколько хотели. Как платили? Это как средняя температура по больнице. У нас не было коммуналки, только взносы в товарищество собственников порядка 150 рублей в месяц с дома. Недавно членские взносы пересчитали и увеличили до 250 рублей в месяц, оформив все это задним числом. Из-за этого перерасчета у собственников появились задолженности в размере 800−1000 рублей. Люди отказались платить, хотели разобраться. И что сделал «Трайпл»? Взял чугунные заглушки и стал перекрывать людям воду! А все потому, что до сих пор все коммуникации, а также земли общего пользования находятся на балансе «Трайпла» и его руководство делает все, что им вздумается.

Когда «Трайпл» стал устанавливать заглушки, некоторые собственники вынуждены были погасить необоснованную (по мнению Чукисова) задолженность по членским взносам за обслуживание имущества компании. Пятеро, в том числе и Инна Чукисова, отказались, поскольку для начала хотели разобраться с деятельностью товарищества собственников и законностью этих начислений.

— Однако 22 мая «Трайпл» прислал Инне уведомление, где сообщал, что компания является балансодержателем сетей водоснабжения и канализации инженерных сетей водоснабжения, а у Инны есть задолженность перед «Трайплом» в размере, эквивалентном 127 тысячам долларов (плюс 65,9 тысячи рублей за пользование этими деньгами) и 850 рублей по членским взносам в ТС «Логожеск Клуб». И если, мол, она все не уплатит, то ей с 1 июня отключат водоснабжение и канализацию. Инна заплатила эти 850 рублей взносов, хотя могла этого не делать и была бы права в суде (долг по членским взносам был оплачен Инной Чукисовой 28 мая. — Прим. TUT.BY). Но к 120 тысячам долларов, которые я Чижу должен, она точно не имеет отношения! Я-то понимаю, что человек (Юрий Чиж) таким образом, через семью, сводит счеты со мной, но это же никуда не годится. Получается, у нас тут страна в стране со своим барином, который творит что хочет.

Фото: tut.by

— Раньше у нас с ним была «любовь, дружба, жвачка». Летал к нему (Чижу) на день рождения в Стамбул, жил в «Кемпински». Он мне на день рождения вместе с Владимиром Япринцевым дарил Vertu за 10 тысяч долларов, не успею проснуться — первым меня поздравлял. Возможно, мне за все это сейчас такой счет выставил…

А что говорят ТС «Логожеск клуб» и «Трайпл»?

Мы пока не будем вдаваться в историю товарищества, в котом есть много любопытных моментов, а перейдем к сути. А она такова, что в 2016 году на общем собрании участников совместного домовладения в соответствии с законодательством было принято решение «передать безвозмездно в собственность эксплуатирующим организациям — РУП «Минскэнерго» и РУП «Логойский комхоз» — объекты инженерной инфраструктуры. Проще говоря, сети электроснабжения, водоснабжения и канализации. Однако инженерные сети до настоящего времени находятся на балансе ООО «Трайпл». Именно поэтому председатель ТС Павел Савко на вопрос о том, почему отключили воду в доме Инны Чукисовой при отсутствии у нее задолженности по членским взносам, отвечать не стал и посоветовал обратиться в «Трайпл».

Фото: tut.by

Заместитель генерального директора по девелопменту ООО «Трайпл» Дмитрий Кривощёкий, за подписью которого Чукисова получила уведомление о сумме долга и сроках отключения водоснабжения в случае неуплаты, пообещал ответить на вопрос журналиста через час и перестал отвечать на звонки.

Вечером пятницы к дому Инны Чукисовой приехали представители «Трайпла», чтобы отключить водоотведение.

— Отстоять водоотведение у нас получилось лишь благодаря милиции, — сообщил позже Николай Чукисов. — Воду «Трайпл» отключил нам без законных на то оснований, и к сожалению, ни одна госорганизация не смогла повлиять на эту ситуацию. И когда дело дошло до водоотведения, мы решили не сдаваться. Все стало на свои места, когда милиция попросила предъявить основание для отключения водоотведения и «Трайпл» не смог этого сделать. Получается, если бы мы также смогли препятствовать незаконному отключению воды, то, возможно, тоже отстояли бы. Вчера был тот случай, когда милиции хочется сказать спасибо.