В Варшаве прошла многочисленная акция солидарности с Сергеем Тихановским и свободной Беларусью 2 6.06.2020, 15:29

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Фото: Радыё Рацыя

Протестующие собрались возле белорусского посольства.

В Варшаве возле здания посольства Беларуси прошла акция солидарности с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими арестованными по политическим мотивам в нашей стране, сообщает «Радыё Рацыя».

В акции принял участие глава комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

Протестующие также требовали свободных выборов в Беларуси и высказывались против узурпации власти Лукашенко.

В акции приняли участие десятки человек, в том числе председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.

Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.

Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя

Фото: Радыё Рацыя