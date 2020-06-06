В Варшаве прошла многочисленная акция солидарности с Сергеем Тихановским и свободной Беларусью

В Варшаве прошла многочисленная акция солидарности с Сергеем Тихановским и свободной Беларусью2
- 6.06.2020, 15:29
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Протестующие собрались возле белорусского посольства.
В Варшаве возле здания посольства Беларуси прошла акция солидарности с Сергеем Тихановским, Николаем Статкевичем и другими арестованными по политическим мотивам в нашей стране, сообщает «Радыё Рацыя».
В акции принял участие глава комиссии по связям с Беларусью Роберт Бедронь.
Протестующие также требовали свободных выборов в Беларуси и высказывались против узурпации власти Лукашенко.
В акции приняли участие десятки человек, в том числе председатель делегации Европарламента по связям с Беларусью Роберт Бедронь.
Напомним, завтра, 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.
Расписание легальных пикетов в поддержку Светланы и Сергея Тихановских в ближайшие дни смотрите тут.