COVID-19 выявлен на заводе «Могилевлифтмаш» 6.06.2020, 15:46

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Госпитализированы более 10 сотрудников.

Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о вспышке Covid-19 на заводе "Могилёвлифтмаш". Госпитализированы более 10 сотрудников.

"На заводе "Могилёвлифтмаш" - вспышка Сovid-19. 5 июня скорые забрали более десяти человек прямо с работы.

Заместитель директора по идеологической работе с прошлой недели находится на больничном.

У многих работников – положительные тесты", - пишет читатель.

Сотрудники предприятия, с которыми мы связались через соцсети, подтвердили информацию о том, что на заводе много людей находятся на больничных.

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