COVID-19 выявлен на заводе «Могилевлифтмаш»
- 6.06.2020, 15:46
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Госпитализированы более 10 сотрудников.
Читатели телеграм-канала “Баста!” сообщают о вспышке Covid-19 на заводе "Могилёвлифтмаш". Госпитализированы более 10 сотрудников.
"На заводе "Могилёвлифтмаш" - вспышка Сovid-19. 5 июня скорые забрали более десяти человек прямо с работы.
Заместитель директора по идеологической работе с прошлой недели находится на больничном.
У многих работников – положительные тесты", - пишет читатель.
Сотрудники предприятия, с которыми мы связались через соцсети, подтвердили информацию о том, что на заводе много людей находятся на больничных.
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