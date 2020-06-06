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В воскресенье в Беларуси ожидается до +29 градусов

  • 6.06.2020, 16:02
В воскресенье в Беларуси ожидается до +29 градусов

Местами пройдут кратковременные дожди.

В воскресенье, 7 июня, ожидается переменная облачность. Ночью и утром в отдельных районах будет слабый туман, передает euroradio.fm.

Местами по стране, а днем на большей части Гродненской и Брестской областей пройдут кратковременные дожди.

Днем в отдельных районах прогнозируются грозы. Ветер будет южной четверти умеренный, при грозах — порывистый.

Ночью термометры покажут 10-17 тепла. Днем будет 21-27 выше нуля, по юго-востоку ожидается до +29.


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