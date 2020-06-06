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Ученые выяснили, что позволяет много есть и не толстеть

  • 6.06.2020, 16:20
Ученые выяснили, что позволяет много есть и не толстеть

Некоторые люди могут оставаться стройными, совсем не ограничивая себя в питании.

Ученые нашли конкретный ген, из-за изменения уровня которого в организме некоторые люди могут оставаться стройными, совсем не ограничивая себя в питании. Открытие принадлежит группе исследователей из Канады, Австрии и Эстонии, сообщает grodnonews.by.

Вывод был сделан на базе изучения генов эстонцев, стройных и имеющих средний вес. Общее количество участвовавших в эксперименте добровольцев составило 47 тысяч.

Специалисты выяснили, что более низкий уровень гена киназа анапластической лимфомы позволяет поддерживать тело в устойчивой к лишним килограммам форме.

Для проверки первоначальных выводов исследователи проследили за лабораторными мышами, у которых снизили действие «гена стройности». Во время опытов грызуны на самом деле стали стройнее, хотя их рацион и физические нагрузки оставались на прежнем уровне.


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