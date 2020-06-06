Саакашвили зарегистрировал общественную организацию «Офис простых решений и результатов» 1 6.06.2020, 16:32

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Фото: РБК-Украина

Руководителем структуры назван Семен Кривонос.

В Украине зарегистрировали общественную организацию "Офис простых решений и результатов", сообщение об этом 3 июня появилось в базе данных YouControl, передает gordonua.com.

Руководителем структуры назван Семен Кривонос.

Как пишет "Бабель", организацию создали глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили и его заместитель Александр Ольшанский. Через нее должны поступать деньги на содержание негосударственной структуры с таким же названием, которую Саакашвили организовал на базе Национального совета реформ 26 мая. Тогда же страницы совета в соцсетях были переименованы в "Офис простых решений и результатов".

Исполнительный директор Офиса Мария Барабаш пообещала изданию вскоре назвать имена доноров, которые будут финансово поддерживать реформаторские структуры.

У офиса уже появились три локации: в Кабмине, Офисе президента и в концертно-выставочном центре "Парковый" – неформальном штабе партии "Слуга народа". Барабаш прогнозирует, что детальная информация о целях и задачах "Офиса простых решений и результатов" появится после первого заседания Нацсовета реформ, дату которого вскоре назначит президент Украины Владимир Зеленский.

Пока известно, что организацию разделят на отделы – исполнительный, международный, коммуникационный и законодательный.

7 мая 2020 года Зеленский назначил Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ. Нацсовет был создан в 2014 году, но с 2018 года не функционировал. Комитет до 2020 года не вел никакой деятельности.