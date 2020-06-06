Маму Сергея Тихановского забрала «скорая» 50 6.06.2020, 16:34

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Иллюстрационное фото

Это произошло после визита в Следственный комитет города Гомеля.

После визита в Следственный комитет маму Сергея Тихановского Софию Ефремовну забрала скорая.

У 71-летней женщины случился гипертонический криз.

«Те, кто имеет отношение к беспределу, который сейчас происходит с командой Страны для жизни, могут гордиться еще одним «достижением», - пишет телеграм-канал «Минск для жизни».

Как сообщалось ранее, 3 и 4 июня на даче Тихановских и в доме его матери прошли несколько обысков.

В комментарии «Народной Воле» 5 июня женщина пояснила, что во время обыска была в шоковом состоянии.

«Я уже не знаю, что говорить об обыске, я в шоковом состоянии. Машин столько наехало. Милиция, следователи. Там такая толпа была, что скажешь что хочешь. Может, полтора десятка человек было, и неизвестно, кто и что там делал», — говорит Софья Тихановская.

Женщина объясняет, что ей не давали спать и она была ошеломленна, не все понимала. «Я и сейчас не воспринимаю ту сумму, которую они называли и показывали. Все аккуратненько, в банковской упаковке. Я даже в страшном сне не видела таких денег. Надо же как-то проверить по купюрам, из какого банка они это всунули. Опись мне дали, но не всю. Не знаю даже, как это проверить. У меня руки и ноги трясутся. Как можно людям всунуть столько денег в дом? И что это вообще такое? Мерзавцы!» — сказала Софья Тихановская.