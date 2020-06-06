Новые случаи коронавируса выявлены в Гомельской и Могилевской областях 1 6.06.2020, 17:07

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Больницы полностью заняты пациентами с «пневмонией» и коронавирусом.

Читатели пишут о новых случаях Covid-19 в Гомельской и Могилевской областях. В некоторых райцентрах больницы полностью заняты пациентами с "пневмонией" и коронавирусом, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Люди в Мозыре болеют, а поликлиника их просто не учитывает. Жена, например, в больнице, а муж, кашляющий, ходит по улице, по магазинам, и никто анализ не берет, не лечит, позволяя ему заражать других людей. А людей в масках – единицы", - сообщает подписчик.

"Мозырь, Нефтестроителей, дом 9. "Ковид" положительный, вся семья на карантине, забрали отца. Вчера хотели положить меня с подозрением, пока ехал в машине скорой слышал более 10 вызовов от людей с подозрением на "ковида" меньше чем за 30 минут. Вызовы один за другим поступают из диспетчерской, машины приходится ждать по полчаса и больше", - пишет читатель.

"Петриковская детская школа искусств. 4 июня в актовом зале был педсовет. Сегодня преподаватель - в реанимации с пневмонией. Все присутствующие на педсовете, а их было более 20 человек, были без масок", - сообщает подписчик.

В Гомеле по улице Малайчука семья из трёх человек находятся на домашнем лечении с коронавирусом. Подтверждён диагноз у девушки на улице Мазурова. Сейчас она находится на лечении в больнице №4", - пишет читатель.

"В Хойниках от коронавируса умер учитель Олег С. Ему было 49 лет", - сообщает подписчик.

"В понедельник утром вызывал жене скорую, обострение гастрита, приехала скорая. Жена боялась что положат, на что фельдшер сказала что не положат, так как с пневмониями некуда ложить. Живем в Осиповичах", - пишет читатель.

"В ЦРБ Белыничей много заболевших из агрогородков Большая Мощаница и Техтин", - сообщает подписчик.

Бобруйск. Магазин на улице Минской, 57. Выявлен коронавирус у работника магазина. Больше 10 человек - контакты 1 уровня", - пишет читатель.

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