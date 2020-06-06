Виктор Бабарико: Раньше не поверил бы, что кто-то такое может сказать 35 6.06.2020, 17:21

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Виктор Бабарико

Фото: belgazprombank.by

Возможный кандидат в президенты Беларуси прокомментировал безумные заявления Лукашенко.

Потенциальный кандидат в президенты Виктор Бабарико встретился с членами своей инициативной группы в Бресте и прокомментировал недавние высказывания Лукашенко с угрозами в адрес белорусов, передает «Белсат».

Виктор Бабарико во время встречи с членами своей инициативной группы в Бресте прокомментировал эти высказывания, хотя фамилию диктатора при этом не назвал.

«Мало того, что белорусам обычно отказывали в собственном мнении, и политологи постоянно говорили, что белорусы выбор никогда не делали, а Кремль или Запад. Но в последнее время мы слышим от людей, которые по идее наняты белорусским народом на должности руководить страной, высказываются об этой стране невероятно негативно. «Мы сделали эту страну», говорят они. «Мы никому ее не отдадим». «Мы, если надо, будем уничтожать белорусский народ». Это на самом деле страшно», – подчеркнул Бабарико.

Потенциальный кандидат в президенты отметил, что раньше никогда бы не поверил, что кто-то такое может сказать.

«Это верх непристойности, когда это говорят люди и будут отдавать приказы другим. Понятие преступного приказа… Нельзя стрелять в безоружных людей, нельзя расстреливать собственный народ. Если человек говорит, что «мы отдадим приказ», то, если ты такой смелый, то сделай сам. И не делай из людей преступников. Я абсолютно уверен, никто из умных людей – ни в армии, ни в каких-то силовых структурах – не возьмет на себя кровь своего народа», – подчеркнул Бабарико.