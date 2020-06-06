COVID-19 поразил ЦРБ Молодечно 6.06.2020, 17:44

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Ситуация вышла из-под контроля.

"Там не до моей травмы". Читатель из Молодечно рассказал, как заражение Covid-19 распространяется по Центральной районной больнице, передает телеграм-канал “Баста!”.

"Хочу вам рассказать какой бардак в Молодечно, - пишет он. - Травмпункт сейчас расположен в приемном отделении Центральной районной больницы. Через этот травмпункт сегодня выводили больного с коронавирусом и сажали в машину скорой помощи. Так там происходит всегда.

Потом там делали дезинфекции, а мы уехали домой. Видно там не до моей травмы. Да и страшно находиться там".

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