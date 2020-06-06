Страны ОПЕК+ согласовали продление рекордного сокращения добычи нефти 1 6.06.2020, 18:01

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Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля.

Страны ОПЕК+ предварительно договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в картеле и Bloomberg, передает РБК.

Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Изначально планировалось, что в июле сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки.

Кроме того, пишет Bloomberg со ссылкой на черновой вариант коммюнике, члены альянса, которые не реализовали на 100% обязательства в мае и июне, дополнительно сократят добычу в июле–сентябре, чтобы компенсировать несоблюдение квот.

Агентство называет эти договоренности победой для России и Саудовской Аравии. По его данным, Москва и Эр-Рияд потратили неделю на то, чтобы уговорить Ирак, Нигерию и других, кто не смог полностью выполнить обязательства, сделать это. Reuters со ссылкой на источники в ОПЕК сообщал, что Саудовская Аравия рассматривала возможность продления ограничений до конца лета или даже до декабря.

Соглашение ОПЕК+ о снижении добычи нефти начало действовать с 1 мая, оно рассчитано до апреля 2022 года. В соответствии с первоначальным планом, на первом этапе (май и июнь текущего года) снижение добычи нефти составит 9,7 млн барр. в сутки, а затем стороны перейдут к постепенному наращиванию: предполагалось, что с июля сокращение составит 7,7 млн барр. в сутки, а с января 2021-го по апрель 2022 года — 5,8 млн барр. в сутки.