Житель Витебска: Наш долг – продолжать дело Тихановского 6.06.2020, 18:18

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Фото: «Белсат»

Подумайте, чего бы больше всего сейчас желал Сергей и другие политзаключенные?

Телеграм-канал “Баста!” опубликовал письмо читателя из Витебска.

"Сергей Тихановский за несколько дней показал, какова реальная ситуация в стране, показал, сколько людей на самом деле хотят перемен и готовы за них бороться, - говорит он. - То, что сейчас происходит, действительно, напоминает снежный ком.

Но радоваться пока еще рано. Чтобы победить, нам нужно очень много чего сделать.

Сергей и другие активисты начали эту революцию, но сейчас они находятся за решеткой. Наш долг – продолжать их дело.

Нужно собираться на пикеты и требовать освобождения политзаключенных - и не важно, легальные эти пикеты или нет.

Нужно распространять информацию с помощью самопальных листовок и граффити - не только в интернете, но и на улицах.

Нужно проводить партизанские акции – разворачивать плакаты в людных местах, вывешивать баннеры, поднимать флаги.

Лукашенко уже 26 лет у штурвала, и за эти годы он даже не сохранил то, что было, а все развалил, уничтожил экономику, образование, медицину, силовые службы. Беларусь в огромных долгах, только одна атомная станция обойдется нам минимум в 12 миллиардов долларов. От нас отворачиваются все развитые страны. Мы могли бы жить в развитой богатой и успешной стране, а вместо этого считаем деньги – хватит ли до следующей зарплаты.

Подумайте, чего бы больше всего сейчас желал Сергей и другие политзаключенные? Освобождения? Верно, но не только. Самое важное для них – знать, что их жертва не напрасна, что есть кому продолжать то, что они начали. Сможем?"

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