Поляки отмечают 10-летие беатификации капеллана «Солидарности» Ежи Попелушко 1 6.06.2020, 18:27

Имя Ежи Попелушко стало символом польского сопротивления.

6 июня отмечается 10 лет беатификации (причисление к лику блаженных) ксендза Ежи Попелушко, капеллана «Солидарности», защитника прав человека в ПНР, мученика за веру, зверски убитого работниками спецслужб коммунистической Польши 19 октября 1984 года, передает «Радио Польша».

Ежи Попелушко был харизматичным священником, который первым отправился к бастующим на Варшавский металлургический завод в 1981 году. Впоследствии он был связан с рабочими и профсоюзом «Солидарность», который находился в оппозиции коммунистическому режиму в Польше. Служба безопасности Польской народной республики неоднократно пыталась заставить его замолчать или запугать.

Отец Ежи Попелушко – символ ненасильственной борьбы с коммунистическим режимом. Его проповеди во времена ПНР собирали тысячи людей, а многие фразы из них становились крылатыми, как, например, изречение «Правда бессмертна, а ложь погибает быстрой смертью».

«Ксендз Ежи был священником, который никогда не говорил плохо о человеке. Он говорил, что нужно осуждать зло, но никогда не нужно осуждать человека. Каждого человека нужно уважать. Каждый человек – это дитя Бога», - говорит Катажина Соборак, которая ведет архив о. Ежи Попелушко.

Катажина Соборак также отметила, что «во время богослужений за отчизну ксендз Ежи постоянно говорил о том, что нужно постоянно проповедовать правду, что правда – это соответствие слов действиям, что мы должны говорить правду, когда другие молчат. Чтобы провозглашать правду, нужно иметь добродетель мужества».

Беатификационный процесс Ежи Попелушко длился 13 лет. 19 декабря 2009 года Папа Бенедикт XVI подписал декрет о признании Ежи Попелушко мучеником. 6 июня 2010 года в Варшаве на площади Пилсудского состоялась церемония беатификации капеллана «Солидарности», в которой приняли участие 250 тысяч верующих, в том числе мама Ежи Попелушко Марианна. Реликвии блаженного Ежи Попелушко находятся в Пантеоне великих поляков в храме Проведения Божьего в Варшаве.