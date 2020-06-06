В Слониме продают синагогу 1642 года 3 6.06.2020, 18:32

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Синагогу планировали восстановить с 1990-х годов, но дело так и не сдвинулось с места.

Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил на продажу синагогу, сообщает “Рыдыё Рацыя“. Здание 1642 года постройки выполнено в стиле барокко.

Синагогу в Слониме планировали восстановить с 1990-х годов. Был даже план строительства республиканского музея еврейского искусства в Беларуси в синагоге, который реализовать не вышло

До настоящего времени вопрос сохранения самого старого памятника в Слониме, включенного в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, остается нерешенным. И теперь он продается.