закрыть
6 июня 2020, суббота, 19:09
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Слониме продают синагогу 1642 года

3
  • 6.06.2020, 18:32
  • 1,374
В Слониме продают синагогу 1642 года

Синагогу планировали восстановить с 1990-х годов, но дело так и не сдвинулось с места.

Отдел культуры Слонимского райисполкома выставил на продажу синагогу, сообщает “Рыдыё Рацыя“. Здание 1642 года постройки выполнено в стиле барокко.

Синагогу в Слониме планировали восстановить с 1990-х годов. Был даже план строительства республиканского музея еврейского искусства в Беларуси в синагоге, который реализовать не вышло

До настоящего времени вопрос сохранения самого старого памятника в Слониме, включенного в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, остается нерешенным. И теперь он продается.


популярное за неделю

Мнение

«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание легальных пикетов за Тихановских 7 июня по всей Беларуси
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал
Если Лукашенко только дернется, его, как Чаушеску, расстреляет военный трибунал Дмитрий Бондаренко
Не будь винтиком
Не будь винтиком Ирина Халип
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси
«Стоп таракан!»: расписание пикетов в городах Беларуси