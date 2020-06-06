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Умер викарий Новогрудской епархии владыка Пётр

  • 6.06.2020, 19:01
Умер викарий Новогрудской епархии владыка Пётр

У него был коронавирус.

6 июня после тяжелой и продолжительной болезни, осложненной коронавирусной инфекции, умер схиепископ Дятловский Петр, викарий Новогрудской епархии (заместитель епископа), сообщает church.by.

Схиепископ Петр (Виктор Петрович Карпусюк) родился 5 января 1959 года в Брестской области. С детских лет был воспитан благочестивой матерью в христианской вере. Службу в армии проходил близ стен Сергиевской Лавры в Московской области. Окончил Московскую духовную семинарию с 1982 году, после чего принял монашеский и монашеский постриг, учился в Московской духовной академии.

В июле 1992 года был рукоположен во епископа Туровского и Мозырского, с декабря 2004 года был назначен руководителем Бобруйской епархией, затем был епископом друцким, викарием Витебской епархии. С декабря 2013 года владыка Петр назначен епископом Сморгонским, викарием Новогрудской епархии.


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