Стало известно, как выглядела ранняя Вселенная 2 6.06.2020, 19:24

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Данные телескопа Hubble поставили под сомнение ранее используемую хронологию событий во Вселенной.

Ученые показали на фото, как по их мнению выглядела ранняя Вселенная. Изображение появилось на официальном сайте телескопа Хаббл, передает korrespondent.net.

Астрономы отмечают, что новые данные космического телескопа Hubble доказывают, что в ранней Вселенной образование звезд и галактик произошло раньше, чем считалось ранее.

С помощью художника ученые создали изображение, которое демонстрирует вероятный вид ранней Вселенной.

Фото: spacetelescope

Считается, что все звезды делятся на три типа звездного населения или популяции. Население I образовалось после взрывов более ранних звезд и характеризуется содержанием элементов тяжелее гелия. К этому типу звезд относится и наше Солнце.

Населением II являются древние звезды, сформировавшиеся вскоре после Большого взрыва. Население III - это первое поколение звезд после Большого взрыва, сформировавшихся когда Вселенной было менее одного миллиарда лет. При этом, доказательства существования звезд Населения III пока не найдены.