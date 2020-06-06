В Ивацевичах проходит пикет Тихановских (Видео)
- 6.06.2020, 19:36
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Пикет с 12 до 21 часа работает у магазина «Санта» на улице Депутатской.
6 июня второй день в Ивацевичах продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Пикет с 12 до 21 часа работает у магазина «Санта» на улице Депутатской.
Трансляция «Першага Рэгіёна» со сбора подписей в Ивацевичах:
Несколько сотен человек подписались в Ивацевичах за Светлану Тихановскую 5 июня. Пикет редко пустовал, а иногда у него выстраивались очереди желающих подписаться.