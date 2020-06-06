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В Ивацевичах проходит пикет Тихановских (Видео)

  • 6.06.2020, 19:36
  • 2,811
В Ивацевичах проходит пикет Тихановских (Видео)

Пикет с 12 до 21 часа работает у магазина «Санта» на улице Депутатской.

6 июня второй день в Ивацевичах продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Пикет с 12 до 21 часа работает у магазина «Санта» на улице Депутатской.

Трансляция «Першага Рэгіёна» со сбора подписей в Ивацевичах:

Несколько сотен человек подписались в Ивацевичах за Светлану Тихановскую 5 июня. Пикет редко пустовал, а иногда у него выстраивались очереди желающих подписаться.


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