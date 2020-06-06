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«Если они увидят, сколько нас на самом деле, то стены рухнут»

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  • 6.06.2020, 20:03
  • 3,028
«Если они увидят, сколько нас на самом деле, то стены рухнут»
ФОТО: ВИКТОР ТОЛОЧКО

Долой диктатуру.

"Если они увидят, сколько нас на самом деле, то стены рухнут". Еще один читатель телегрм-канала “Баста!” пишет о том, что сейчас делать сторонникам перемен.

"Дорогой Народ, настало время встать с колен, - пишет он. - Крепостное право пора отменять. Барин просто так нам не даст вольную. Первое, что надо сделать, - это остановить холуев, которые творят беспредел по его команде.

Надо перестать боятся собственной тени, надо обозначить себя, решить, с кем ты. Пусть они увидят сколько нас! Для этого есть все условия, пишите на защитных масках, стоп таракан, свободу политзаключенным, долой диктатуру, разговаривайте с родственниками и коллегами, особенно с теми, кто работает в силовых структурах.

Нужно выходить на улицы, готовиться к всеобщей забастовке, освобождать наших лидеров и, в конце концов, менять власть. Сколько можно терпеть?

Если они увидят, сколько нас на самом деле, то стены рухнут".

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