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Внутри России начнется самое интересное

  • Александр Сотник
  • 6.06.2020, 20:22
  • 2,432
Внутри России начнется самое интересное
Александр Сотник

Путин ускоряет процесс тотального распада.

Путин ускоряет процесс тотального распада. Распадается всё: здравый смысл, законодательство, государство, а вместе с ними – понятия о чести и совести. Бюджетники-БДСМщики загоняются во всероссийский ЦИКовский павильон имени Эллочки Порнофильмовой для съемок большого криминального порно. «Не думай ни о чем! Отруби себе совесть! Сунь поглубже в урну и накройся органами бабушки!» Кто там призывает никуда не ходить, чтобы не пачкаться? Сотник призывает? Так он же – чистоплюй, убежавший за бугор при первом же «шухере»! И бесполезно рассказывать, что, если бы не спас семью – валялся бы уже двумя метрами глубже, ибо и не таких шмакодявок зарывал в земной наш кремлевский порно-продюсер. После чего – рассказывал, что «это еще не повод убивать…» И, кстати, этот «пугливый русофоб» уж точно сегодня бы не писал и не зачитывал эти строки. Ему было бы плевать и на вас, и на Конституёвище, которое сшивают сегодня как чудовище Франкенштейна.

Это чудище осталось только оживить через массовую мессу голосования. Черную – безусловно, потому что в основе её лежат ложь и изнасилованный разум. И после того, как вы, трижды сблевав, придете и сунете в щёлочку срамную бумажку, на которой даже напишете слово «нет» - вам уже никогда не отмыться от позорища. Вы обнулите не только сроки маньяка Путина, но и собственную совесть обнулите. Прикоснувшись к этому действу, вы утратите моральное право рассуждать о Законе, Суде, гражданских правах. Вы сотрете себя ластиком из правового поля. Добровольно и навсегда.

Сегодня вам суждено сдать или завалить итоговый экзамен на гражданскую зрелость: в тот момент, когда масса уважаемых людей, показывая на кучу коричневого дерьма, убежденно рассуждает о том, что это не дерьмо, а – некая субстанция тёмного цвета, и надо бы к ней прикоснуться или даже съесть кусочек – нужно обладать цельным мировоззрением, чтобы непоколебимо ответить: «Я не приму в этом участия». Потому что так увещевают всегда, перед каждым путинским изнасилованием здравого смысла. Так было в 2016 году, когда оппозиция, разгоряченная праймериз с революционером Мальцевым, пошла на избирательные участки и благополучно осталась за бортом, не набрав даже 2%. А сколько было пены вокруг голосования в 2018-м! Как скакали Ксюшади и морщили умы Явлинские! Всей цирковой бригадой зазывали в предвыборное шапито – лишь бы вы пришли и, расписавшись в амбарной Рейхс-книге, забрали уже ничего не значащий листок. Потому что бордель-мамуся Эллочка посчитает как надо. Она и посчитала, даже не покраснев. И вот настал черед Конституёвища. Потому что Путину позарез нужно править вечно. Не может он уйти, убьют его сразу, и от осознания этой аксиомы Плешь-фюреру ссыкотно до потери пульса. Отнеситесь к этому с пониманием – вы же не звери! Вот и принято решение натянуть сову на глобус – чтобы наш величайший маньячелло не страдал по ночам от политического энуреза. Рассосать предыдущие сроки, как рубцы, методом Кашпировского. И кричат зазывалы: «Это же не говно, а повидло! Попробуй, это совсем не противно!..» Тебя тошнит, выворачивает наизнанку, и в этот момент ты решаешь для себя: способен ли пойти наперекор отаре овец, плывущей в направлении манящей скотобойни или – ну его нафиг, все плывут, и я плыву?..

Правда, есть одно утешение, хотя и оно – сомнительное. Дело в том, что уже абсолютно неважно: ходить в это срамное заведение или нет. Совать туда бюллетень или засунуть два пальца в рот и блевануть вовнутрь. Все запрещенные приемы уже применены, все грехи совершены, дамоклов меч висит на паутинке и непременно сорвется от малейшего дуновения исторического ветра. А тут не ветер – тут ураган намечается. Так что империи в любом случае «секир-башка», и настолько ли важно, в каком душевном состоянии вы встретите сей исторический момент. С отрубленной совестью или нет? Возможно, так даже и легче: отсечь её к чертовой матери, дабы не мучиться потом, не решать сложных дилемм, и не метаться между чувством и долгом. Как мать-убийца: выкинуть и забыть.

Венецианская комиссия, конечно же, рассмотрит. Возможно, даже забракует «Конституху», противоречащую духу. А Путин в ответ выкатит ядерные яйца дедушки Брежнева и констатирует, что они ни фига не похожи на Фаберже, но стоят ничуть не дешевле. И добавит, что тоже готов бороться за мир – всеми гиперзвуковыми ракетами. На этом и закончатся юридические бодания на международной арене. А внутри России начнется самое интересное. Расстрел у себя дома за 4 рулона обоев – это лишь проба пера. Отъем детей в Оренбургской области с их последующим возвращением – это нежная улыбка маньяка перед предварительными ласками. Заламывание рук в период «масочного режима» - прелюдия перед началом большого фашистского концерта. Сейчас самое главное – заполнить зал. Нашему маньяку-дирижеру, вооруженному скальпелем, важен аншлаг. Он хочет видеть всех: правых и левых, слабых и смелых, дерзких и нерешительных. Ему надо заглянуть в глаза каждому: «Что ты чувствуешь перед тем, как я начну кромсать твою плоть? Ты трепещешь от страха или от глупого любопытства: что будет? А будет больно. И главное - никто тебе не поможет. Друзей нет, остались одни враги или те, кому ты безразличен. Ты можешь кричать и звать на помощь – всем на тебя насрать…»

Считайте этот призыв единственным голосом разума из общего хора логиков: не ходите на этот шабаш. Не унижайте себя. Не дайте изнасиловать свою совесть и отрубить её. Правда жестока: пойдете вы или нет – это уже ничего не решает. Империи все равно конец. Но хотя бы лично вы сможете потом сказать: «Когда все ринулись в этот смрадный бордель – я остался наедине со своей совестью. Она чиста, но самое главное – она у меня есть.»

Александр Сотник, sotnik-tv.com


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