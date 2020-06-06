Виктор Бабарико: Спорт — не удел государства, это удел частных клубов 5 6.06.2020, 20:56

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Фото: kp.by

Цель государства — забота о здоровой нации.

Кандидат в кандидаты в президенты Беларуси Виктор Бабарико на встрече со своей инициативной группой в Бресте ответил на вопрос о развитии спорта.

У Виктора Бабарико спросили о его планах по развитию спорта в случае избрания. Он отметил, что профессиональный спорт — это удел частных клубов, а цель государства — здоровая нация, сообщает tut.by.

Группу протестующих "аккумуляторщиков" интересовало мнение претендента на высший пост по поводу строительства под Брестом аккумуляторного завода, одним из собственников которого стал генеральный директор ХК "Динамо-Минск" Дмитрий Басков.

Виктор Бабарико отметил, что он принципиально против любых "грязных" производств. По его мнению, для решения аккумуляторного вопроса необходимо учесть мнение местных жителей.

— У меня к вам вопрос, — обратился Виктор Бабарико к одному из лидеров "аккумуляторного" протеста Дмитрию Бекалюку. — У вас жесткое "нет" строительству или при определенных условиях "да"?

— Только закрытие завода. Без вариантов, — ответил Бекалюк.

— Я вас услышал.

На встрече Бабарико заявил, что его инициативная группа уже собрала 100 000 подписей за его выдвижение в кандидаты в президенты (необходимый для регистрации минимум). Сбор подписей продлится до 19 июня.