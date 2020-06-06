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Ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles

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  • 6.06.2020, 21:01
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Ученые назвали новый вид жука в честь группы The Beatles

Новый вид жука обнаружили в самом центре Амстердама.

Голландские ученые назвали новый вид жука в честь легендарной английской группы The Beatles. Об этом сообщает британская газета The Daily Telegraph в субботу, 6 июня, передает korrespondent.net.

Указано, что насекомое из отряда жесткокрылых размером около 2 мм, получило научное название Ptomaphagus thebeatles (Птомафагус Зэбитлз).

Отмечается, что жука нашли в самом центре Амстердама в Парке Вондела, который является популярным местом отдыха жителей и гостей столицы Нидерландов. Произошло это во время научно-познавательной экскурсии, когда вместе с учеными окружающую природу с увеличительными стеклами в руках изучают все желающие.

Издание цитирует заявление, сделанное Амстердамским свободным университетом, ученые которого входили в состав группы, сделавшей открытие. Как заявляют в вузе, ничего необычного в том, что жука назвали в честь ливерпульской четверки, нет. Удивление у голландских ученых вызывает лишь то, что для этого потребовалось столь много времени.

"Странно, что жук никогда ранее не назывался в честь The Beatles. Сейчас это исправлено в новой публикации, сделанной в научном журнале Contributions to Zoology", – говорится в сообщении университета.

Напомним, в честь певицы Леди Гаги назвали один из видов цикад из-за причудливых форм насекомого и "своеобразного чувства стиля".

А в Индии новый вид гремучих змей назвали в честь одного из отрицательных персонажей Гарри Поттера – Салазара Слизерина.


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