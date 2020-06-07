Владимир Непомнящих: Милиция и армия перейдут на сторону народа 7.06.2020, 8:10

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Лукашенко уже ничего не спасет.

Об этом сайту Сharter97.org рассказал известный активист оппозиции из Гомеля, бывший оперуполномоченный сотрудник милиции Владимир Непомнящих, ставший в нынешней кампании «кандидатом протеста».

- Сергей Тихановский — ваш земляк, гомельчанин. Гомельская земля дала Беларуси много выдающихся людей, но то, что сделал Тихановский — просто беспрецедентно. Как у него получилась так «завести» народ?

- Сергей Тихановский показывал жизнь. Он говорил не о высоких материях, а о том, что у людей болит. Главное, конечно, свобода, но Сергей начал немножко с другой стороны, это взбудоражило людей. Он показал глубинку, где люди за 100-150 рублей работают, и взбудоражил весь белорусский народ.

Он харизматичный, красивый, влюбиться можно любой женщине. Язык подвешен хорошо, не боится, смелый — это тоже говорит о многом. Такие должны быть руководители, чтобы быть впереди.

Хотя, скажу честно, Площадь родит новых героев. Мы еще их увидим и услышим. Посмотрите, даже сейчас стоят люди в очереди за перемены. Там, кажется, слабые женщины, а как красиво и сильно говорят, режут правду-матку, даже мужики такого не могут сказать. Гордиться надо белорусскими женщинами. Светлана Тихановская тоже большая умница. Какие за нее очереди стоят! Душа радуется. До слез приятно, какая она молодец.

- Что вы думаете по поводу провокации против Тихановского в Гродно? О чем говорит такая нервная реакция властей на его пикеты?

- Это мрази и подлецы, других слов у меня нет. Провокация была совершена, потому что у Лукашенко уже подгорает задница. Он боится и дрожит. Вспомните протесты «тунеядцев» в 2017 году — ни одного «легавого» не было видно, они попрятались. Если бы нас в то время вышло в десять раз больше, мы бы жили в совершенно другой стране.

Не хочется говорить про этих проституток и провокаторов. Скажу, что сделал я — стоял в пикете пару дней назад и кричал «Свободу Тихановскому!», «Свободу Статкевичу!», «Свободу политзаключенным!», «Провокаторов, проституток, фальсификаторов, Лукашенко, Ермошину — в тюрьму!» Я простоял часа три. Люди реагировали нормально, оборачивались, улыбались, как бы согласны были с моими возгласами. Все нормально, надо поддерживать ребят.

- Что нужно делать, чтобы освободить народного блогера и других задержанных?

- Выходить на улицы. Сейчас — тем более, ведь разрешен сбор подписей. Надо скандировать «Свободу Тихановскому!», «Свободу Статкевичу!», «Свободу политзаключенным!», «Лукашенко и провокаторов — в тюрьму!».

У правителя наступило «час икс». Если бы он был нормальный, то одним словом посадил бы в тюрьму этих провокаторов, проститутку, уволил бы Караева. Но он боится, потому что за 26 лет правления диктатор сам себя загнал в ловушку. Что бы он не делал — все будет против него.

Сейчас рождаются герои, и Лукашенко уже ничего не спасет: посадит он Тихановского, посадит Статкевича, посадит меня, но люди будут выходить и будут появляться новые лидеры. Этого уже не остановить.

Даже если Лукашенко сейчас снова нарисует себе результаты, останется «президентом», то усидит совсем недолго. Самое страшное для него — действовать против него будут даже его сторонники, до которых дойдет, как он их обманывал 26 лет. Пусть диктатор подумает о своей семье, ведь до седьмого колена будут их гнать.

Самый лучший вариант: Лукашенко должен убрать Ермошину, заявить, что снимает свою кандидатуру, назначить новые президентские выборы и посадить свою семью в «боинги», чтобы улететь. В Венесуэлу или к Ким Чен Ыну — куда захочет. Это самый лучший для него выход из этой ситуации. Иначе все закончится плачевно, как для Чаушеску.

- Десятки тысяч людей стоят часами в очередях, подписываются на пикетах за кандидатов протеста. В Беларуси началась «бархатная революция»?

- Все накалено до предела. Люди обозлены и уже ничего не боятся. Всем все видно в мире интернета. Это не 1937 год, сейчас ничего не скроешь.

Мне жалко этих людей, сотрудников милиции, ту же проститутку-провокаторшу, они не думают о последствиях, которые будут очень тяжелыми. Обстановка с каждым днем накаляется. Я не знаю, чем это закончится, но, думаю, ничем хорошим для семьи Лукашенко.

- Вы известны, как человек, который сделал популярным лозунг «За Беларусь без Лукашенко!». Как вы думаете — получится ли это реализовать в этом политическом сезоне?

- Если достаточное количество народа на долгое время выйдет на Площадь, то Лукашенко сбежит. На сторону народу перейдут войска и милиция.

Много же порядочных людей в милиции, кто бы что не говорил, тот же уголовный розыск. Милиция и армия станут на сторону народа, в этом я уверен. Но нас должно много выйти и не на один час, и не на один день. Надо бросить все дела и стоять до упора.