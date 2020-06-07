«Надо менять Лукашенко - и чем быстрее, тем лучше» 7.06.2020, 8:19

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О чем говорили люди на легальном пикете в Ивацевичах.

В Ивацевичах продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской. Вчера легальный пикет с 12 до 21 часа работал у магазина «Санта» на улице Депутатской.

Журналист «Першага Рэгіёна» поговорил с людьми, которые пришли подписаться за Тихановских:

«Мы хотим, чтобы этот беспредел поскорее закончился. Все, абсолютно все, хотят перемен. Среди моих знакомых нет ни одного человека, который хотел бы проголосовать за Лукашенко. Ни одного! Даже мои родители, которые раньше были за него».

«С такими кредитами за эти годы из Беларуси можно уже сделать было маленькую Швейцарию. Надо менять Лукашенко - и чем быстрее, тем лучше».

«Лукашенко надоел уже! Пусть даст дорогу молодым!»

«Неприятное состояние на душе от того, что произошло в Гродно. Накипело уже у людей».

Сегодня 7 июня, в 12.00 на Комаровском рынке в Минске начнется легальный пикет за перемены в Беларуси.

Расписание легальных пикетов по всей Беларуси в поддержку Светланы и Сергея Тихановских на 7 июня смотрите тут.