«Стоп таракан!», 12.00: легальные пикеты за Тихановских по всей стране 3 7.06.2020, 8:29

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Фото: «Радыё Свабода»

Где сегодня можно подписаться за кандидатов протеста?

В воскресенье 7 июня в 12.00 по всей стране пройдут легальные пикеты. Вы сможете прийти, отдать свою подпись за Сергея и Светлану Тихановских.

Места проведения пикетов:

Минск: Главный вход на Комаровский рынок (ул. Хоружей), начало в 12.00.

Брест: Площадь Ленина.

Витебск: Бизнес-центр "Марко Сити" (ул. Ленина, 26А).

Гомель: Универмаг "Гомель" (ул. Советская, 60).

Гродно: Советская площадь.

Могилев: Первомайская, 57. Торговый центр "Атриум".

Барановичи : Кинотеатр Октябрь (Площадь Ленина, 1).

Солигорск: Сквер Семьи Любви и Верности. За кафедральным Собором.

Жлобин 6-7 июня: ДК металлургов.

Мозырь - рынок "Истпал", 12 00 - 22 00 (ул. Малинина, 1Б,)

Марьина Горка, ул. Советская, 4, 12.00 – 21.00.

Полоцк. Рынок. Площадка у дома торговли (Гоголя, 16)

Новополоцк. ТЦ Пралеска, Молодежная ул. 92

Молодечно ул Притыцкого. Напротив Беларусбанка.

Воропаево, ул. Ленинская, 124, 16.30 – 22.00.

Орша, ул. Площадь Ленина, 2, 17.00 – 20.00.

Пинск, ул. Центральная, 23, 12.00 – 22.00.

Крупки, ул. Московская, 61, 10.00 – 20.00.

Слуцк, ул. Парижской Коммуны, 2/1, 18.00 – 20.00.

Не забудьте маски, паспорт и тапки!

Свободу Статкевичу! Свободу Тихановскому! Свободу всем политзаключенным! Стоп таракан!