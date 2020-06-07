Пресс-секретарь президента Казахстана заразился коронавирусом 7.06.2020, 8:50

1,733

Фото: Берік Уәли / Facebook

Госслужащий госпитализирован.

Пресс-секретарь президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Берик Уали 6 июня написал в Facebook, что болен коронавирусом, сообщает gordonua.com.

«К сожалению, должен сообщить о том, что мой последний тест на коронавирус показал положительный результат, несмотря на все меры предосторожности. В настоящее время я нахожусь в больнице под наблюдением врачей. Состояние удовлетворительное», – сообщил Уали.

Пресс-секретарь президента добавил, что Токаев продолжает работу в соответствии с графиком, его здоровью ничто не угрожает.

Пресс-секретарю президента Казахстана 43 года. По образованию он журналист и правовед.

По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в Казахстане выявлено 12 511 случаев заражения коронавирусом. Умерли 53 человека.