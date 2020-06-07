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Газовый блицкриг

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  • Владислав Гирман, «Деловая столица»
  • 7.06.2020, 9:30
  • 5,878
Газовый блицкриг
Фото: alhorria.co

Турция смакует каждый момент приближающейся победы над пророссийскими силами в Ливии.

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар, который при поддержке Москвы и Каира ведет борьбу за власть с силами Правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, признанного ООН, согласился вернуться за стол переговоров.

Как сообщает "Радио Свобода", переговоры должны пройти в формате "5+5", предложенном ООН еще 23 февраля. Дата пока неизвестна. Ее определит опять-таки Организация Объединенных Наций.

Однако известно следующее: на переговоры Хафтар согласился после того, как силы ПНС в кооперации с турецкими наемниками, завербованными в Сирии, и при поддержке турецких же беспилотников выбили ЛНА и боевиков российской ЧВК "Вагнер" из имеющих стратегическое значение авиабазы Аль-Ватия и города Тархуна. Около 500 вагнеровцев, как заявили в ПНС, покинули линию фронта и перебрались на базу Эль-Куфра на юге Ливии.

Согласился, несмотря на продолжающиеся боевые действия. ЛНА отбила город Аль-Асаба, однако не смогла вернуть бывшую ставку Хафтара в Гарьяне.

И несмотря на то, что Москва была вынуждена, не особо таясь, перебросить в Ливию, по данным Африканского командования вооруженных сил США, 14 истребителей МиГ-29 и фронтовых бомбардировщиков Су-24. Ну как не таясь - замначальника Управления разведки АФРИКОМа Грегори Хэдфилд сообщил 30 мая, что самолеты летели через Иран и Сирию. В Сирии их перекрасили и отправили на помощь Хафтару, а пилотов, утверждает АФРИКОМ, набрали опять-таки из наемников.

В общем, пытались скрыть, но безуспешно. В США засекли рискованные действия Кремля, похоже, продиктованные едва ли не отчаянием. Его ливийский союзник терпит поражение, а вместе с ним и планы РФ на геостратегическое присутствие на юге и востоке Средиземноморья - под боком у Европы.

Турция, в свою очередь, смакует каждый момент приближающейся победы. Министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу в среду, 3 июня, заявил, что и Хафтар, и ОАЭ, и российские наемники не желают политического решения конфликта. И при этом министр подчеркнул, что Хафтар не сможет выиграть войну в Ливии. Что, по крайней мере с учетом текущего расклада в этой стране, похоже на правду.

Днем ранее Совет нацбезопасности Турции также прямым текстом заявил, что Анкара продолжит предоставлять ПНС "военные консультации".

Владислав Гирман, «Деловая столица»


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