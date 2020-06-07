«Я устала переживать»: исповедь барановичской медсестры 3 7.06.2020, 9:43

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Белорусские медики приняли удар эпидемии практически без средств защиты.

Наталья Королик работает медсестрой общей практики в одной из барановичских поликлиник. Она рассказала Intex-press, что изменилось в ее работе из-за пандемии коронавируса, почему медики оказались не готовы к возникшей ситуации и хватает ли им средств защиты.

Наталья Королик в медицине больше 20 лет. Ее рабочий день начинается в 8.00 и длится около восьми часов. Иногда больше. Раз в месяц дежурство в субботу, которое, по словам Натальи, оплачивается как обычный будний день.

«Многие думали, что пронесет»

Когда в марте «пришел» коронавирус, каких-либо средств защиты у медперсонала, говорит Наталья, вообще не было. Хотя уже тогда было понятно, что «дальше может быть только хуже и к ситуации стоит отнестись достаточно серьезно».

– Лишь только ближе к середине апреля средства защиты у нас появились, и то благодаря волонтерам. До этого мы работали, как я выражаюсь, голые. Многие думали, что пронесет, что до нас это не дойдет, – рассказывает медсестра. – Из-за отсутствия средств защиты у нас в терапии целый месяц практически не было врачей, болели, у некоторых подтвердился коронавирус. Работали одни медсестры, на приеме сидели врачи другой квалификации.

Сейчас, говорит Наталья, на обычном приеме медперсонал по-прежнему «экипирован» в медицинский халат и в маску, средства защиты – только в «грязной зоне» (кабинете, где принимают пациентов с подозрением на COVID-19). Там она проводит по 2,5 часа ежедневно, а потом «голенькая» идет на обычный прием.

– Но ведь бессимптомные носители, или, как мы называем, тихие плюсы, могут и на обычный прием прийти, – отмечает медсестра.

Перед началом смены, по словам Натальи, температуру у медсестер не измеряют, осмотр терапевта они не проходят.

– Каждое утро старшая медсестра ходит по кабинетам с тетрадочкой, в которой я сама записываю свою фамилию, пишу, что «здорова», и ставлю подпись, – говорит медсестра. – Вот такой у нас осмотр перед сменой. Ради эксперимента я однажды записала, что «больна», но никто на это не отреагировал.

«Собираем с миру по нитке»

Наталью возмущает то, что она и ее коллеги оказались в унизительной ситуации. Нужные в период пандемии средства защиты они вынуждены собирать с миру по нитке: кто-то помогает с масками, перчатки и одноразовые халаты передают знакомые из Минска, а многоразовые нарукавники, говорит Наталья, она сшила себе сама.

– Я не состою в профсоюзе медиков, так как это глухой номер. В нем практически ничем не помогают, а когда часть нашего медперсонала заболела коронавирусом и обратилась туда за компенсацией, то попросили доказать, что заражение произошло именно на работе. А как это доказать? – поясняет женщина.

Наталью возмущает, почему она или ее коллеги вообще должны что-то доказывать.

– А 21 мая вышло новое постановление, что тесты на коронавирус в поликлиниках больше не делаются, только в больницах и только тяжелобольным пациентам. Я считаю, что это было сделано специально, чтобы не платить нам за ковид.

«Люблю и боюсь»

По словам Натальи, их, как медработников, тестируют на коронавирус каждые 16–20 дней. У нее еще не было положительного ответа. И страх заболеть постоянно присутствует.

– Как любой нормальный человек, я боюсь за свое здоровье. У меня знакомая врач умерла от коронавируса, – поясняет медсестра. – А многие, посмотрев на такое отношение, просто увольняются. И работы становится все больше.

Наталья считает, что в ее желании быть защищенной на работе нет ничего сверхъестественного.

– Я очень люблю свою работу и наших горожан. Но в то же время я хочу работать в нормальных условиях, получать достойную оплату. Я устала переживать каждый день, заражусь или нет.