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Рождается страна

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  • Виктор Горбачев
  • 7.06.2020, 10:42
  • 6,897
Рождается страна

Что общего между Волковыском и Осиповичами?

Вот кажется, а что между ними общего? Где этот Волковыск, в Гродненской области, а где эти Осиповичи, в той самой, в Могилевской. Ну да. И тот и тот районные города.

Население? В Осиповичах - 32, а в Волковыске - 44 тысячи. Провинциальные города. Как бы.

А вот смотришь на эти фотографии и понимаешь. Есть общее! Есть. Это сделано сегодня. Обычные пикеты. И там и там. Обычная подписная кампания. Но вот люди, в этих очередных кампаниях, совсем необычные. Настоящие. С большой буквы. ЛЮДИ!

И мысли у них одни. И желания. Они проснулись. Они устали так жить. Они перестали бояться. Они сделали шаг навстречу друг другу. И стали. Стали плечом к плечу. В очередь. Ибо, жить так, во лжи, в страхе и без настоящего и будущего они не хотят. Досыць. Им все это осточертело. Обрыдло. Они встали друг за другом, в очередь свободы. Они ставят смело и честно подпись за лучшее и долой старое. Досыць!

Вот. Вот что общее между этими городами.

ЛЮДИ. Проснувшиеся. Гордые. Без лжи и фальши. Они стоят в этих очередях не принудительно. Сами! А это очень дорогого стоит.

Человеки!

А в это время им кто-то рассказывает про какие-то расстрелы в Узбекистане и Таджикистане. Прям с дрожью, истерично запугивая и угрожая. Кому посыл? Этим очередям свободы?

И да, у нас все получится. Главное сейчас, опять не заснуть. Сотни. Тысячи людей в этих очередях. Поток не кончается. Ручейки сливаются в реку. Реки в моря и в океаны. Просыпаются города. Рождается страна.

Страна для жизни всех, а не избранных.

Удачи нам всем! Мужества и терпения.

И да. Покажите всем эти очереди. Эти открытые лица и улыбки. Мы совсем другие. Мы - Люди!

Ибо, досыць!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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