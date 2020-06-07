Коронавирус распространяется по Жлобину1
- 7.06.2020, 10:50
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На Белорусском металлургическом заводе много заболевших.
Коронавирус распространяется по Жлобину. Почти вся Центральная районная больница заполнена зараженными. Много заболевших на БМЗ, сообщает телеграм-канал «Баста!».
«В Жлобине очень плохая ситуация с Covid-19, - пишет житель Жлобина. - Четыре этажа Центральной районной больницы заполнены пациентами с легкой формой заражения, два – с тяжелой.
На Белорусском металлургическом заводе много заболевших, тесты не делают, просто открывают больничные. Работников сортопрокатного цеха №2 отправляют на работу с симптомами, если температура до 37. Сатурацию делают только по требованию.
У меня жена дома с температурой 37 – 38 уже неделю. О тестах и речи нет.
В заводоуправлении очень многие на больничных. Диагноз Covid-19 ставят только в больнице».
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