Мексика отказалась сокращать добычу нефти 2 7.06.2020, 10:59

2,037

Фото: Reuters

Страна не поддержала решения группы ОПЕК+.

Мексика отказалась присоединиться к решению о сокращении добычи нефти, принятому накануне участниками организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнерами. Об этом заявила министр энергетики Росио Нале во время визита на нефтехимический завод в Веракрусе, сообщает dw.com.

"Другие страны продлили сокращение (нефтедобычи. - Ред.) до июля. Мы им сказали, что поддерживаем соглашение, подписанное в апреле. Никаких проблем нет", - отметила она. Нале также указала, что Мексика "полностью соблюдает" первоначальное соглашение, в соответствии с которым она согласилась сократить добычу нефти на 100 000 баррелей в день в мае и июне, но другие страны "не соблюдали этого". При этом министр не уточнила, о каких странах идет речь. Также Нале отметила, что озвучила свою позицию партнерам еще до начала переговоров в пятницу утром.

Договоренность ОПЕК+

Накануне страны ОПЕК+ договорились продлить крупнейший в своей истории договор по сокращению добычи нефти. Действующее снижение добычи на 9,7 миллионов баррелей в сутки (б/c) сохранится до конца июля, сообщил министр энергетики и промышленности Объединенных Арабских Эмиратов Сухейль аль-Мазруи, назвав достигнутую договоренность "смелым решением" и "коллективным усилием, заслуживающим похвалы всех участников сделки».

В начале марта участники ОПЕК и ее партнеры на встрече в Вене не смогли договориться о дальнейшем снижении объемов добычи на дополнительные 1,5 млн б/c. На снижении тогда настаивала Саудовская Аравия, а Россия выступила против. Провал переговоров привел к падению цен на нефть до минимума за 18 лет. На ее стоимость также повлияла пандемия COVID-19. В апреле страны ОПЕК+ согласовали условия крупнейшего в своей истории договора по сокращению добычи нефти в мае и июне - на 9,7 млн б/c. Новая договоренность предполагает особые условия для Мексики.